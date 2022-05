Sabrina CHAUVET

Chargée de projets culturels, promotionnels, touristiques, patrimoniaux.

3 langues étrangères.

Expériences en France et en Italie.

Formée au tourisme, Histoire et à la valorisation-médiation des patrimoines (visites, animations, ateliers)

Conception d'outils de médiation

Animation exposition CAP SCIENCES Bordeaux à destination des scolaires et des individuels

Travail de terrain - recherches - synthèse

Conception de supports:Photoshop et Illustrator

Guide conférencière nationale

Passion pour l'Antiquité et le Moyen Age

Compétences pour aborder tous les types de patrimoines

Gestion de sites: accueil, animations, réservations, billetterie, stocks, promotion territoriale, ventes, nocturnes.



Mes compétences :

Conception

Conception de projets

Dynamisme

Langues

Polyvalence

Promotion

Rigueur

Tourisme

travail en équipe