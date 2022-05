Sabrina CHOISELLE

Après 6 ans d'apprentissage dans le Commerce, le Management et le Marketing je me réoriente vers le métier de Conseiller en Insertion Professionnel. Tout au long de ma formation, j’ai acquis des compétences qui sont transférables pour exercer ce métier.

J'ai effectué un stage chez APPUIS, ce qui m’a permis de découvrir le métier et de confirmer mon projet.

À la recherche d'un emploi je suis ouverte à toutes propositions de travail. Je m'adapte très vite à toutes les situations et prend vite mes marques !

Je suis une personne souriante, très sociable, curieuse et qui adore le sport en général. Pendant mon temps libre je pratique du fitness et me défoule sur les rythmes de la Zumba et autres cours similaire !





Mes compétences :

Vente

Marketing

Management

Informatique