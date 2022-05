Sabrina CHOTARD

Après avoir travaillé 13 ans en tant qu'assistante au secrétariat de direction au siège de la société du groupe LDC, j' occupe aujourd'hui le poste de Gestionnaire de Paie et Administration du Personnel, pour une des filiales du groupe LDC, CAVOL et depuis peu pour le site de CEPA CPE



Mes compétences :

Rigueur

Adaptabilité

Conscience professionnelle

Esprit d équipe et d entraide

Gestion des situations difficiles

Experte

Autonomie

Discrétion