Sabrina CIMAOMO

Actuellement Process Design Engineer chez Axens, j'ai treize ans d’expérience dans divers domaines liés au gaz (traitement de gaz, récupération de NGL et fractionnement, terminaux de regazéification de GNL, gaz de synthèse), au vapocraqueur et aux unités de traitement des lourds, avec des compétences aussi bien dans les procédés que les utilités associées, incluant les simulations, le dimensionnement des équipements et l’élaboration des PIDs. Management d'équipes mulitculturelles et multi-centres, incluant jusqu'à 30 ingénieurs Procédés.