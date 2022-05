Sabrina CLAMENS

Idéalement situé, entre Chambord et Cheverny, A Dos D'âne vous propose un moyen original de partir à la découverte de la Sologne et ses châteaux.



Seul, en famille ou entre amis, partez en toute liberté et découvrez le plaisir de la randonnée au pas de l’âne...



Merveilleux compagnon de voyage, nos ânes sont doux, dociles et éduqués à la randonnée.



Retrouvez votre âme d’enfant pour une aventure unique, authentique et hors du temps.



www.cheverny-adosdane.com