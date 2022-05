Sabrina COHEN

Après avoir débuté ma carrière en Salle des Marchés de Banques d’investissement & de financement, puis évolué au sein d’une Trésorerie d’un Corporate Français, je suis aujourd’hui associée du Cabinet SSA AFYNEO.



Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes, j'interviens également sur des missions d'évaluation d'entreprise, d’audit légal, d’acquisition, de commissariat aux apports et à la fusion. Je suis régulièrement sollicitée par les cabinets d’avocats et les entreprises, ou nommée par les Tribunaux de Commerce pour des missions de commissaire aux apports, à la fusion et aux avantages particuliers.



Je suis élue au Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables de Paris Ile-de-France au sein duquel j'exerce des fonctions de Présidente de la Commission Nouveaux Marchés technologies et de la Commission Femmes.



Mes compétences :

Comptabilité

Fusions acquisitions

Comptabilité financière

Management

Analyse financière

Private equity

Audit