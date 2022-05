Je suis une personne sérieuse,dynamique et motivée.



Je sais m’adapter avec sourire et bonne humeur au travail que l’on me

confie.



5 ans d' expérience comme assistante commerciale bilingue anglais/italien dans l'industrie.



2 ans d' expérience comme formatrice d'italien.



Mes compétences :

Suivi clients

Excel

Reporting

Adonix X3

SAP, Microsoft Office, Adonix