Sabrina CREMONT

La Réflexologie Plantaire est une technique manuelle basée sur le principe qu'il existe au niveau des pieds des correspondances avec nos organes, nos glandes et différentes parties du corps.



Le but de la Réflexologie est de soulager des troubles de tout ordre, de les corriger et de les rééquilibrer. Elle permet d’améliorer ce qui fonctionne trop ou pas assez, mais elle ne peut dérégler ce qui fonctionne correctement.

Elle débarrasse le corps du stress, des tensions et émotions négatives dont le rôle déclenchant de certains troubles est bien connu : (fatigue, nervosité, problèmes gastriques, intestinaux, état migraineux, tensions musculaires, etc…).

Elle élimine les toxines et favorise la circulation sanguine et lymphatique.





