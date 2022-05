Sabrina DA SILVA DELPLANQUE

Je suis VISUEL MERCHANDISER SENIOR spécialisée dans le prêt à porter, la chaussure et l'accessoire.



Mes points forts sont la créativité, l'adaptabilité ainsi que la communication.



Mes réalisations significatives telles que la formation des équipes, la création des BOOKS MERCH et mon expérience à Londres m'ont permit de développer mes connaissances ainsi que mes compétences.



Dans ma carrière j'ai eu la chance de travailler pour NAFNAF, DIESEL, ZARA (UK), ESPRIT (UK), LAURA ASHLEY (UK) ainsi que LA HALLE.



Mes compétences :

Photoshop

Créatif

Formatrice

Autocad 2D

Organisation du travail

Dynamique

Leadership

Architecture d'intérieur

Management

Gestion et suivi de projets

Merchandising