Sabrina DAMAZ

Diplômée d'un DUT Service et Réseau de Communication option Multimédia, mes compétences me permettent d'être à la fois capable de maîtriser les différents aspects techniques du multimédia, d'utiliser les outils standards et d'élaborer des produits de communication. Par ma formation pluridisciplinaire, je suis un rôle clé au sein d'une entreprise, la personne qui pourra mettre en relation les différents spécialistes qui interviennent dans la conception d'un produit multimédia.



Mes compétences :

Bureautique

Audiovisuel

Multimédias et de création graphique

Réseau informatique

Communication

Création de site web

Travail en équipe

Informatique

Formation

Internet

Rigueur

Java

Premiere

OpenOffice

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 8

Microsoft Publisher

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft DOS

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

Linux

JavaScript

HTML

Aldus Pagemaker

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

jQuery

budgets

Personal Home Page

MySQL

HTML5

Cascading Style Sheets