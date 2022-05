Sabrina DANGAIN

Je suis Sabrina et je recherche un emploi comme assistante commercial, je suis actuellement une formation professionnelle dans ce domaine. j'ai 8 ans d'expérience dans le commerce directe et je possède un bon sens relationnelle. N'hésiter pas à me poser des questions si mon profil vous intéresse merci et au plaisir de vous rencontrez.



Mes compétences :

Vendeuse, animatrice

Formation professionnelle assistante commercial

Relation client