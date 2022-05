Sabrina DECOBERT

Riche d'une expérience de 10 ans dans le domaine commercial de l'immobilier et de l'assurance. Je me suis spécialisée dans les régimes obligatoires des TPE, PME, artisans , commerçants et professions libérales.

Je recherche dans mon emploi le sens humain, le travail d'équipe, le souci du travail bien

fait, la satisfaction du client.

Je suis à la recherche d'un grand groupe qui mettra ces criteres et mes compétences en exerbe afin d'atteindre l'objectif que je me suis fixé: la réussite



Mes compétences :

conseil

service après vente

gestion

Prospection

épargne

manager

Immobilier

Defiscalisation

Prevoyance

Collectives/ immobilier défiscalisant (Pinel)

Garantie emprunteur