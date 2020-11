Sabrina DEFORCEVILLE

Missions principales :



ACHATS



- Expression des besoins et élaboration du chiffrage

- Élaboration des cahiers de charges, du dossier de consultation et des critères d'évaluation

- Sourcing fournisseurs

- Gestion des appels d’offres : consultation, analyse des offres (jusqu’à 40 lots), évaluation, négociation, sélection des prestataires.

- Suivi et contrôle des fournisseurs (de 1 à 30 entreprises)

- Suivi de la réception des produits et services

- Suivi de la facturation

- Montage d'accords-cadres

- Mise en oeuvre de marchés à bons de commande



Dossiers hétéroclites en terme de prestations et de budgets (de 5k à 3M€).

Exemples : lycées (Régions diverses), conservatoire (Puteaux), tribunal (Alsace), Learning Center Innovation (Université de Lille 1)

Achats d’équipement basique et technique, achats services



Missions complémentaires :



Étude en "SPACE - PLANNING"



Aménagements d'espaces appliqués aux secteurs suivants : enseignement, collectivités, industrie, commerce, tertiaire et habitat



Création de mobilier sur mesure



- Élaboration du chiffrage

- Réalisation d'imagerie 3D, plan de principe et d'exécution

- Élaboration des cahiers des charges

- Suivi de la fabrication et réception des ouvrages



Conception GRAPHIQUE



- Création d'identité visuelle (modernisation ou renouvellement d'identité)

- Réalisation de pack communication complet (affiche, flyers, papeterie, marquage véhicule, devanture de commerce)

- Étude signalétique



Mes compétences :

Gestion de projet

AutoCAD

3D Studio Max

Adobe Illustrator

Sketchup 3D

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Marketing communication

Reporting

Appels d'offres

Sourcing

Négociation

Graphisme web