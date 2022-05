Sabrina DEJOZÉ

DOMAINE DE COMPETENCE

o Programmes de Logements et ERP

o Constructions Neuves et réhabilitations

o Conduite de projet

- Montage de dossier (PC, DCE…)

- Maitrise règlementation PMR et incendie (Rédaction des notices)

- Bonne pratique des labellisations NF logement démarche HQE, H&E (habitation)

- Conception et réalisation de plan autocad

- Vérification des pièces écrites

o Suivi de chantier

- Organisation et animation des réunions (de conception, de chantier, techniques...)

- Rédaction des comptes-rendus de chantier

- Mobilisation des spécialistes techniques nécessaires

- Gestion de la relation client

- Visa des plans d’exécution (GO, lots techniques)

- Vérification et validation des situations

- Réception et levée de réserves



Mes compétences :

Autocad

Photoshop

Illustrator

Revit

Word

Excel