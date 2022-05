Sabrina DELAVAULT

Diplômée d'une licence professionnelle en Gestion des Ressources Humaines, je suis activement à la recherche d'un emploi dans ce domaine.



Après avoir effectué mon stage d'Assistante Ressources Humaines au sein de l'entreprise Bath Fournitures, J'ai occupé durant 8 mois le poste d'Assistante comptable, rh et paie dans cette même entreprise. Cette expérience m'a permis de me familiariser avec la comptabilité fournisseur, la préparation et la saisie des éléments variables de la paie, le suivi et la planification des visites médicales, la rédaction de courriers divers ainsi que les réservations de vol, hôtel et voiture.



J'ai également effectué un contrat de 3 mois au sein de l'Université de Poitiers afin de prendre en charge le traitement et le suivi des dossiers de retraite.



Depuis, je suis en recherche active d'un emploi dans le domaine des Ressources Humaines, alors si vous êtes recruteur ou si vous avez des pistes, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Logiciel SAP (pour La Paie Et Comptabilité Fournis

Logiciel Protime (pour La Gestion Des Temps)