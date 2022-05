Sabrina DELBECQUE

Responsable du Service Prévention – Sécurité du Personnel de la Direction des Ressources Humaines à la Mairie de Tourcoing:



- gestionnaire des dossiers des agents auprès:



 du Comité Médical Départemental: octroi et renouvellement de Congé Longue Maladie, Congé Longue Durée, Temps Partiel Thérapeutique, aptitude au poste de travail, aménagement du poste de travail, retraite pour invalidité, licenciement pour inaptitude phyique,

 de la Commission de Réforme: retraite pour invalidité, maladie professionnelle.

de la Caisse des Dépôts et de Consignations: Allocation Temporaire d’Invalidité.



- membre de la Cellule « Maintien dans l’Emploi » de la Direction des Ressources Humaines en charge de gérer les agents en attente d’un reclassement professionnel.



- tutrice de l’emploi tremplin du service :personne en attente d’un reclassement professionnel à former au métier administratif

(12 personnes ont été formées depuis 2007).



- suivi budgétaire;



- mise en place et suivi de la convention FIPH.