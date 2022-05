Sabrina DELOMBAERDE

Ma solide expérience de près de 10 ans dans le secteur de la parfumerie sélective m'a permis d'évoluer rapidement et de m'accomplir au sein d'équipes de 10 personnes en tant que responsable de magasin dans un groupe en pleine ascension (Parfumerie Nocibé, N°2 du secteur de la parfumerie sélective).



Toutefois pour raisons personnelles, je suis de nouveau localisée dans le Sud-Ouest où je souhaite élargir mon horizon professionnel et ne pas me limiter à la gestion d'un magasin et de son équipe.



Bouillonnante d idées,

Exigeante et orientée performances,

Enthousiaste et Très bon sens relationnel,

Sens des Responsabilités et de l'organisation,

Exemplarité et forte capacité de travail.



Si mon profil et mon projet de carrière vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter.

J'apprécie aussi beaucoup l'échange de connaissances et d'expériences professionnelles.



Mes compétences :

Traiter des informations venant de la concurrence

Logiciels: Word, PowerPoint, Excel

Gestion d'un point de vente

Animation commerciale et optimisation des ventes

Planification et Organisation du travail

Gestion de projet et fédérer une équipe

Gestion des stocks

Management et développement des compétences