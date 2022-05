Sabrina DEMOTIER

Pour nos produits DeltaMESH (modélisation géométrique et au maillage de modèles surfaciques issus des logiciels de CAO) et 4DMU/GPure (optimisation de maquettes numériques, visualisation en mode collaboratif et réalité virtuelle), je suis à la recherche de personnes dynamiques et motivées pour renforcer l'équipe !! 2 postes à pourvoir rapidement (Ingénieur développement CATIA/CAA et Ingénieur développement applications 3D et réalité virtuelle) ! Les fiches de poste sont sur le site DeltaCAD (en cours de refonte) et n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations