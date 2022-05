Sabrina DEMUTH

Manager confirmé, authentique, d’un naturel passionné, j’aime transmettre et fédérer. Accompagner mes collaborateurs a toujours été au cœur de ma motivation. Animée par l’envie de développer les potentiels, je m’appuie aussi sur mes compétences de coach professionnel pour permettre à chacun de performer, faciliter la cohésion des équipes et atteindre les objectifs communs.



Mes compétences :

Formation

Management

Retail

Animation de réunions

Distribution spécialisée

Management à distance

Merchandising

budgets

Sieges

Kohé Management

Formation Management

Gestion de projet

Coaching professionnel

Coaching

Accompagnement collectif

Conseil en image

Accompagnement individuel

Colorimétrie

Conseil en image professionnelle

Animation de formations

Animation d'équipe

Animation d'ateliers

Animation commerciale

Loyalty Schemes

Point of Sale