Sabrina DESBOURGET

Mes compétences :



Définition de cahier des charges

Mise en œuvre opérationnelle et gestion logistique d’événements (transport, transferts, hébergement, restauration, catering…)

Mise en place opérationnelle des différents corps de métier de production (son/lumière/vidéo/décoration/équipes...)

Relation avec les clients et les prestataires pour le suivi des actions

Conception et gestion des outils liés à l’organisation d’une opération

Etude faisabilité technique

Prospection, sélection, négociation et coordination prestataires

Suivi opérationnel (fabrication, chantier...)

Recrutement et coordination des équipes

Suivis budgétaires et administratifs des éléments comptables, salaires, contrats...



Quelques références :



Caisse des dépôts, convention à Paris

Unicredit, tournée européenne, événement grand public

Fendi, Inauguration de boutique, dîner de gala, exposition grand public

Magnum, pop up store à Paris, événement grand public

L'Oréal Produits de luxe, séminaire cadres à Goa



et encore : AACC, Alstom transport, Astrazeneca, Atos, BNP Paribas, Carrefour, Citroën, Converse, Dalkia, Dior, Kléber, LCL, Longines, Mazars, Pochet, SFR, Société Générale Private Banking...