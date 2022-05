Sabrina DEVOS

Bonjour j'ai emménager en région Maine et Loire depuis fin aout 2017 je suis aussi en reconversion professionnel

je souhaiterais devenir aide soignante.

Je suis suivi également par le CIBC qui m'aide a finaliser mon projet.

Pour cela je dois réaliser des enquêtes métier je souhaiterais savoir si quelques aides soignant(es) prendrais un peu de leur temps pour répondre à quelques questions.

Et par la suite je souhaiterais faire un stage non remunére pour confirmer mon projet

Par avance Merci



Mes compétences :

Relations sociales

Rigueur

Mise en rayon

Encaissement

Hygiène

Ecoute

Analyse des besoins

Conseil

Accueil de groupes

Bien être

Communication

Travail en équipe