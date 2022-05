Sabrina DIDOT

Dynamique et motivée, mes qualités d'écoute et de conseil m'ont permis de réussir ma reconversion professionnelle en tant que Conseillère à l'emploi.

Mon parcours met en évidence mes aptitudes à la polyvalence et ma facilité à m'adapter.



Mes compétences :

Prospection

Gestion des conflits

Accueil

Accompagnement à l'emploi

Orientation professionnelle

Reclassement

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel