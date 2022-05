Sabrina DULUARD

Après avoir enseigné le tennis pendant 15 ans, j'ai choisi de me former au massage thaïlandais traditionnel à l'école française de Nuad Boran Thaï de Rennes, école dirigée par Alain Le Guevel. J'ai obtenu mon diplôme en Thaïlande à l'issue d'un stage clinique à Chiang Maï, diplôme reconnu par le ministère de la santé en Thaïlande. Je pratique également la réflexologie plantaire et le reiki. Je suis installée à mon compte en qualité d'auto-entrepreneur.

Je souhaiterais travailler aussi avec un public sportif et me former au métier de coach bien-être.