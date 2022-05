Sabrina ENAULT

Coordinatrice des ventes grand export, je suis à la recherche d'un poste basé avant tout sur le relationnel et le service client. C'est un challenge que je suis prête à relever au sein d'une entreprise souhaitant pérenniser ses relations avec ses clients mais aussi dans le développement de nouveaux comptes.



Mon expérience s'est exercée :

- au sein d'entreprises internationales qui m'ont permis d'apprécier différentes cultures avec un enrichissement permanent

- dans des contextes B to B

- de part une spécialisation export sur différentes zones (Afrique du Sud, USA, Canada, Mexique, Brésil, Corée du Sud, Italie, Inde, Suisse, Angleterre)



Continuer d'évoluer dans l'industrie me permettrait de pouvoir mettre à profit mes acquis et de développer de nouvelles compétences.



La polyvalence, la réactivité et les responsabilités sont les aspects d'un poste qui m'attirent.



Si aujourd'hui votre entreprise est ambitieuse et porteuse de projets je serais ravie de pourvoir y contribuer, alors n'attendez plus !!! Contactez-moi



Bien cordialement



Mes compétences :

Commercial export

Négociation commerciale

Gestion de la relation client

Commerce international

Anglais

Recouvrement de créances

Suivi CA

Import/Export

Transport

Langues

Portugais

Incoterms

Crédit documentaire