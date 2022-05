Sabrina ERHARDT

Encadrer des équipes de caristes ainsi le personnel de l’accueil



- Négocier les meilleurs prix auprès des fournisseurs tout en veillant à la qualité des produits.



- Assurer le suivi des réceptions et de l’expédition.



- Anticiper – avec le soutien du chef de production et de l’équipe commerciale- l'évolution du marché afin de sélectionner avec pertinence les meilleurs prix et les nouveaux produits en matière première.



- Être le garant de la bonne tenue des stocks et de la stratégie d’approvisionnement : j’en supervise l’analyse, les actions de déstockage et le reporting.



- Être le garant des coûts de la matière première : je mène les négociations avec les fournisseurs.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Sécurité

Cariste

Sauveteur secouriste du travail

Navision

ERP