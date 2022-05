Sabrina FACOK

Etudiante dans le domaine des énergies hydrauliques, je suis en alternance dans une entreprise qui s'occupe de transformer l'énegie hydraulique en énérgie électrique, c'est à dire par le biais de moulins, l'eau se transforme en électricité.

L'avantage, un atout indéniable pour la planète, on utilise ses ressources mais on réinjecte sur le réseau, c'est le principe de l'énergie renouvelable.

En essayant de diminuer l'énergie nucléaire, nous arrivons à préserver la planète.

Nous travaillons autant avec les particuliers que les professionnels, seul point nécessaire pour bénéficier de cette énergie, habiter près d'un point d'eau ce qui semble logique.

L'énergie hydraulique représente aujourd'hui seulement 5% du territoire français ce qui laisse une grosse marge de progression.

Vous poussez vous renseigner sur l'énergie hydraulique via les liens suivants.



