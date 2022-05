Formée à l’Ecole Centrale d’Hypnose (Paris et Bordeaux) par le Dr. Marie-Pascale Quirin, médecin anesthésiste et réanimateur à l’Hôpital Bordeaux Aquitaine Nord et le Dr Dany Dan Debeix, Docteur en Psychologie clinique et Fondateur de l’ECH.



www.sabrina-feret-hypnose.fr