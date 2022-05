Sabrina FOUFOU

Je suis titulaire d’un Diplôme de Technicien Supérieur en informatique de Gestion. Et je suis diplômée de l’INSTITUT NATIONAL SPECIALISE DE LA FORMATION DE KOUBA Ex Institut de Technologie des Travaux Publique et Bâtiment.



J’apprécie le travail en équipe. Dynamique, j'aime que le travail soit bien fait et ferai tout mon possible pour répondre au mieux aux exigences administratives de votre entreprise.



Si ma candidature vous intéresse, sachez que je me tiens à votre disposition pour entrer dans le détail de mon expérience professionnelle et pour envisager les termes d'une future collaboration.

Vous trouverez mon CV détaillé en pièce jointe.



Dans l'espoir que ma candidature saura retenir votre attention, je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.





Mes compétences :

gestion de stock

commercial (achat,vente)

Sage Accounting Software

logistique distribution