Sabrina FRANCISCO

Je suis diplômée d'un BTS Assistante de Gestion PME-PMI, j'ai exercé dernièrement en qualité d'Assistante de Gestion pour le compte de la société Lucas Meyer Cosmetics durant trois années.



Mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir une facilité d’adaptation dans les domaines administratif, commercial et comptable. Dynamique, rigoureuse et disponible, je suis prête à m’investir pleinement dans les responsabilités qui me seront attribuées.