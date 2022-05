Sabrina FURLAN

Objectif

Comprendre, analyser et traduire un texte.

Mettre en pratique les connaissances acquises en traduction et gestion de projets et acquérir une solide expérience professionnelle.



Atouts

Maîtrise de l’anglais et de l’italien. Très bonnes connaissances en espagnol.

Connaissance des outils de TAO et en gestion de projets.

Organisation, Autonomie, Curiosité, Rigueur, Polyvalence, Capacité d’adaptation.



Mes compétences :

Anglais

Assurance

Assurance Qualité

Espagnol

Gestion de projets

Italien

Qualité

Relecture

révision

SDLX

TAO

Trados

Traduction

Traduction anglais