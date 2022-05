Sabrina GABYZON

Inscrite au barreau depuis plus de 20 ans, j'ai fondé en septembre 2017, Ampère Avocat, cabinet d'avocat en droit social.



Les activités principales de Ampère Avocat sont :

- l'accompagnement au quotidien des Directions et Services de Ressources Humaines sur toutes les questions en droit social qu'elles portent sur les relations individuelles ou collectives en droit du travail,

- le suivi de de dossiers individuels et collectifs en pré-contentieux et contentieux,

- l'accompagnement des négociations avec les partenaires sociaux , audit des accords existants , rédaction et assistance à la négociation des projets d'accord .



L'expérience acquise tant en cabinet d'avocats qu'en cabinet de conseil me permet d'appréhender les enjeux opérationnels tout en étant attentive aux contraintes juridiques.



Je dispose d'une solide expérience dans l'accompagnement des entreprises lors de la mise en œuvre de projets de cession , fusion, restructuration





Née en Italie, je parle couramment le français et l'anglais.



Mes compétences :

Communication

Conseil

Contentieux

Réorganisation

Ressources humaines

Stratégie