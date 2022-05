Sabrina GARCIA

Forte d'une solide expérience chez Bnp Paribas depuis 17 années, je suis actuellement Conseiller en Banque Privée sur le groupe de Neuilly sur Seine.

Ambitieuse d'accomplir les tâches qui me sont confiées, je cherche à accompagner, conseiller mes clients dans la constitution et l'optimisation de leur patrimoine.

Par une analyse patrimoniale personnalisée, nous detectons les besoins et les solutions que nous pouvons proposer en présentant notre offre bancaire réservée à nos clients Banque Privée ( scpi, contrat de capitalisation, mandat de gestion, crédit patrimoniaux, opcm...).

Savoir gérer le risque, conseiller et développer son portefeuille de clients par la prospection.



Mes compétences :

Assurance

Banque

Banque assurance

Organisée

Travail d'équipe

Vente

Fiscalité

Finance

Organisation