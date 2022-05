Sabrina GASSER

Responsable du service communication de l'INRA en Auvergne et région Lyonnaise, je mets ma passion pour les relations humaines, mon goût pour le rédactionnel, et ma créativité au service de ma structure, qui m'offre en retour une richesse de contenu incroyable !

Le monde de la recherche est passionnant et j'espère le faire savoir du mieux que je peux en interne et en externe.



Mes compétences :

Allemand

Communication

Environnement

Infographie

Marketing

musées

Musique

Piano

Presse

Relations Presse

Relations publiques

Voyage