Sabrina GASTEBOIS

J'ai développé un fort gout pour le monde de la recherche et du développement, la programmation scientifique et la simulation numérique au cours de mes expériences. Je suis curieuse, autonome, dynamique et je souhaite appliquer les sciences numériques à des domaines stimulants tels que les transports, l'environnement ou l'énergie.



Mes compétences :

Matlab

Fortran

C

Simulation numérique

Forge

Calcul mécanique

Méthode des éléments finis

Soudage