Sabrina GENOT (GODIN)

Résolument axée vers le concret et sensible au monde qui m'entoure,

j'ai suivi une formation initiale en Sciences de la Vie (Maîtrise Biologie).

Ces études m'ont apporté, outre des connaissances théoriques, une démarche,

de la rigueur, de la méthode, de l'organisation et une capacité de recul.



Aujourd'hui, grâce à la formation continue, je suis à même de mettre ces qualités

au service de mes nouvelles compétences en Sciences de Gestion (DUT GEA).

Mon parcours professionnel riche et varié m'a de plus permis de développer

ma polyvalence, mon adaptabilité et ma réactivité.



Mes compétences :

Statistiques de gestion

Bureautique

Secretariat

Saisie de données

Comptabilité

Adaptabilité

Gestion

Polyvalence

Administration

Assistante

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Sage

PMI Soft

Visual Basic for Applications