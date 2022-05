Sabrina GILARD

Etudiante en Master ! Biologie & Gestion - spécialité Marketing à l'université de Rennes 1 en partenariat avec l'IGR/IAE.

Je consolide une double compétence Biologie (Nutrition, Santé humaine, Pharmacologie, Physiologie, Neurologie) et Marketing (Mix Marketing, Marketing Opérationnel, Etudes de marché).



Je recherche actuellement un stage d'Assistante Chef de Projet ou Assistante Marketing dans le secteur de l'agroalimentaire.



Je participe actuellement au concours national U'cosmetics 2015, pour la catégorie Innovation Marketing. Après avoir identifié un besoin des consommatrices, et analysé les futures tendances dans le secteur de la cosmétique, mon équipe et moi-même avons imaginé un produit innovant en adéquation avec le thème de cette année (la cosmétique marine). Nous avons réfléchissons à la communication à mettre en place autour du produit fini afin de valoriser les actifs que nous avons sélectionnés et inciter la consommatrice à l'achat.



Mes compétences :

Gestion de projet

Community management