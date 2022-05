Je suis actuellement serveuse en cdi dans un hotel restaurant et j aimerais changer d orientation



J'ai 32 ans,célibataire avec deux enfants à charges(garde assurés jour et nuit)



Je suis dynamique,souriante et efficace.



Mes compétences :

Plonge

Controle de chariot et du linge

Mise a blanc et recouche

Depoussierage des surface

Detacher les moquette

Service petit dejeuner

Prise de reservation de chambre et acceuil client