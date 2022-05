Sabrina GIRLY

Je suis SABRINA, 39 ans, je dirige "SABRINA SERVICES".

-Je propose mes prestations et services :

*Services de traductions en 4 langues : anglais, espagnol, italien, français.

*Services de rédaction, correction, révision, relecture, écriture, réécriture.

*Services de secrétariat à distance : administratif, commercial, marketing, médical, juridique, polyvalent, multilingue, etc.

*Graphisme et réseaux sociaux.

*Enseignement, cours particuliers, aide aux devoirs, soutien scolaire, formations littéraires et linguistiques, coaching scolaire, apprentissage.



www.sabrina.traductions.sitew.com

www.sabrina.secretairepro.sitew.com



Mes compétences :

Traductrice

Documentaliste

Polyvalence

Commerciale

Assistante de direction

Rédaction

Télétravail

Gestion de la relation client

Secrétariat

Accueil physique et téléphonique

Management

Assistanat commercial

Bureautique

Internet

Communication

Ressources humaines

Assistance administrative

Marketing

Comptabilité

Traduction

Commerce international

Traduction médicale

Enseignement

Organisation professionnelle

E-commerce

Conception-rédaction

Formation

Analyse

Traduction juridique

Autonomie

Correction orthographique

Conscience professionnelle

Ecriture

Orthographe

Traduction scientifique

Synthèse

Animation de formations

Typographie

Italien

Note de synthèse

Traduction anglais français

Enseignement universitaire

Synthèse rédactionnelle

Correction

Traduction espagnol français

Français Langue Etrangère

Relecture / corrections

Littérature française

Rigueur

Traduction technique

Normes rédactionnelles

Téléprospection

Assistance téléphonique

Rédaction de contenus

Web

Recherche bibliographique ou Interne