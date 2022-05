Sabrina GONCALVES BARBOSA

Je suis une personne optimiste , passionnée; et très motivée

Heureuse dans ma vie familiale je souhaite l être également dans ma vie professionnelle pour trouver le bon équilibre a une vie épanouie

Chargé de clientèle dans le secteur bancaire depuis 2007 je souhaite évoluer ; découvrir et acquérir de nouvelle connaissance



Mes compétences :

Placement financier

Credit immobilier et consommation

Gestion portefeuille client

Vente de produit d assurance iard

Vente produit prevoyance