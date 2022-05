Sabrina GROS

La variété de mes missions effectuées dans le domaine de l'assistanat technique et administratif lors de l'acquisition de ma licence Management des organisations en spécialité chef de projet dans le tertiaire, m'a permis d'acquérir une grande ténacité et a renforcé mes qualités d'écoute face à la clientèle.



Je suis prête à mettre mon expérience au service d'une entreprise dynamique et ambitieuse



Mes qualités relationnelles et mon sens des resposabilités sont mes meilleurs atouts pour rejoindre votre équipe.



Si mon profil vous intéresse n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Gestion de projet

Microsoft Excel

Leadership

Langues étrangères

Parler en public

Negotiation

Service client

Réseaux sociaux

Management

Communication

Microsoft Office