Dynamique, rigoureuse, motivée, je souhaite intégrer une équipe ou je pourrai apporter mes compétences professionnelles. J'ai travaillé a différents postes dans diverses sociétés, ce qui me permet de m'adapter facilement et d'avoir acquérir une grande polyvalence et autonomie



Mes compétences :

Comptabilité générale

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative