Sabrina GUILLAUME

Thérapeute en cabinet privé sur Aix en Provence

Spécialisée dans les relations humaines et familiales :

Psychothérapies et soutien psychologique adultes, enfants, adolescents et familles.



Consultante en orientation scolaire et professionnelle et formatrice en développement personnel

J'accompagne les adolescents, les jeunes adultes et les adultes dans la construction de leurs parcours scolaire et/ou professionnel :

Bilan d'orientation collégiens (classe de 3ème), lycéens et étudiants : 2h/4h/6h ou à la carte

Bilan de compétences adultes : 10h ou 20h d'accompagnement ou à la carte en fonction des besoins de la personne.



En parallèle de mon activité libérale :



Missions pour l'organisme Acadomia Aix en Provence :

bilans d'orientation scolaire et bilans psychopédagogiques.



Missions pour le centre de formation Envoll Aix en Provence :

Bilan de compétences adultes

Accompagnement à la VAE

Animation de formations en développement personnel pour des salariés en entreprises : développer son assertivité, la confiance en soi, la gestion du stress, Bien préparer sa retraite, la connaissance de soi, l'intelligence émotionnelle, l'écoute active, la communication non verbale....



Site internet :Array



Mes compétences :

Psychothérapie

Conseil

Développement personnel

Orientation professionnelle

Relation d'aide

Bilan de compétences

Accompagnement au changement

Accompagnement psychologique

Orientation scolaire