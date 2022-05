Sabrina HAFSI

Je suis titulaire d'un diplôme master 2 finance et comptabilité issu de l'université Farhat Abbes de SETIF.

Je souhaiterais trouver un travail et rejoidre une équipe dynamique avec laquelle je pourrai mettre a profit mes compétences,ma capacité de travail et d'apprendre de nouvelles techniques.

J'ai acquis de l'expérience dans la Direction Générale des Impôts : administration fiscale (Contrat d’insertion des diplômés ANEM ) du mars 2011 jusqu'a ce jour.

De nature dynamique , sérieuse, bonne humeur japprécie le travail en équipe.

N'hésitez pas à me contacter de plus d'information sur les détails de mon CV.



Mes compétences :

Bonne maitrise de la suite Microsoft office : word