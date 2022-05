Bonjour,



Actuellement en perfectionnement de secrétariat comptabilité, je dois réaliser une période en entreprise ( à temps complet non rémunéré, sous convention de stage) du 2 mai au 10 juin 2016. Capable de m'intégrer rapidement dans une équipe et d'être opérationnelle sur des tâches de gestion administrative des achats, des ventes, et du personnel, la saisie de la comptabilité, les variables de paye.



Je reste à votre entière disposition pour tout entretient à votre convenance.



Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer mes salutations distinguées.



Cordialement,



Sabrina HALAOUI



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Accueil physique et téléphonique

Gestion du courrier

Traitement de texte