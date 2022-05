Sabrina HAMICHE

Bonjour à tous,

ancienne chef de rang(restauration de type brasserie, semi-gastro, traiteur et traditionnelle) d'une dizaine d'années, je me reconvertis au métier de l' évènementiel (anniversaires d'enfants principalement...)je souhaiterais avoir le maximum d'informations sur la communication, les démarches administratives les plus avantageuses pour débuter, je suis motivée pour un stage d'une ou de deux semaines dans tous ce qui aurait un rapport avec l'EVENEMENTIEL.Je suis une personne aimant le travail d'équipe, perfectionniste,dynamique,prends des initiatives.Mes atouts personnels:

le sourire,



mes atouts professionnels: réactive , endurante , aime le travail soigné

;mes atouts artistiques: harmonie des couleurs, sens de l'observation ,( école de photographie),créative, chante dans un groupe de funk...

.Je suis à l'écoute de toutes propositions, merci d'avance.



Mes compétences :

Résistance stress

Efficacité énergétique

Dynamique

Organisation du travail