Sabrina HARDY

Diplômée d'une licence "Responsable QSE", j'évolue depuis 2 ans dans le domaine. Mon travail dans le commerce et la maintenance, m'ont permis de développer mon relationnel, et mon amour de la nature. Ce qui m'a amené naturellement vers les métiers de la qualité, sécurité et de l’environnement.

J'ai acquis une expérience significative dans le secteur automobile en animant le système QSE.



Je suis à l'écoute d'opportunités dans les 3 domaines . N'hésitez pas à me contacter : hardy.sabrina@wanadoo.fr





Mes compétences :

Audit

Microsoft SharePoint

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO/TS 16949

Norme ISO 9100

Norme ISO 9001

Norme OHSAS 18001

Norme ISO 14001