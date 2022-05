Sabrina HILI

Intégrer une structure en tant que secrétaire , j'ai à mon actif des connaissances en secrétariat et en terminologie médicale , ainsi qu'une maîtrise des logiciels bureautiques excel et word .

de plus , j'ai une expérience de l'accueil , du travail en équipe et un bon relationnel de par mon parcours professionnel .

les connaissances acquises , ma rigueur , ma détermination et ma discrétion sont des atouts que j'espère mettre à votre profit .

je me tiens à votre entière disposition dans l'espoir d'une future rencontre



Mes compétences :

Accueil

Accueil des clients

Accueil physique et téléphonique

Organisation

Relationnel

Dynamisme

Travail en équipe

Détermination

Prise de notes

Secrétariat

Microsoft Word

Archivage

Microsoft Excel

Traitement de texte