Sabrina HUGUET

Aujourd’hui, je commence ma formation « gestionnaire de paie » le 29 septembre afin de professionnaliser et compléter mes compétences et je suis à la recherche d’une entreprise pouvant m’accueillir comme stagiaire pour une période de 4 mois à compter du 29 Janvier 2014.

Ce stage étant dans le cadre d'un licenciement économique il n'y a AUCUNE PARTICIPATION FINANCIÈRE de la part de l'entreprise accueillante.





Après un parcours professionnel axé sur des postes administratifs au sein de différentes structures,

je me suis découverte des aptitudes à l’administration du personnel, ce qui m’a conforté dans mon souhait d’évoluer comme gestionnaire de paie.



En effet, chez PRO SITTING, j’ai suivi un portefeuille de clients, de la gestion des contrats, des factures, à l’administration du personnel, j’ai pu ainsi développer des compétences comme le calcul de la paie, le suivi des absences, la réalisation du solde de tout compte et calculer les indemnités de licenciement.





Très rigoureuse et organisée, j’aime mettre mes compétences au service des autres et réaliser un travail un d’équipe.







Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Quadratus