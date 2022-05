Sabrina JANINI

Portée par une expérience de plus de 15 ans fondée sur divers corps de métier, j'enrichis mon savoir-faire et m'adapte aisément aux milieux professionnels nouveaux. Proactive, j'aime entreprendre avec un esprit ouvert et motivé dans toutes les situations.



Mes compétences :

Dactylographie

Pack office et recherche internet

Discrétion

Polyvalence

Dynamisme

Sens du contact et des réalités