Sabrina JAURON

Je travaille actuellement chez KPMG au sein du département Expertise comptable & conseil. J'interviens auprès d'une clientèle principalement PME sur différents secteurs d'activités.



Compétences :

• Comptable

Suivi des opérations courantes - Suivi de trésorerie

Contrôle des comptes - Validation et arrêté des comptes

Situations comptables et bilan

Veille et déclaration fiscales / sociales



• Contrôle de gestion

Élaboration et suivi des tableaux de bord

Mesure de la performance - Analyse formation du résultat

Reporting et suivi des indicateurs de gestion

Suivi des prévisions budgétaires



Mes compétences :

Audit

Comptabilité

Contrôle de gestion

Gestion

Communication

Management